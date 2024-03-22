Участницы женского клуба в Тюмени обсудили, как быть нужной и попасть в круг единомышленников

Очередное заседание Женского клуба состоялось в Штабе общественной поддержки Тюменской области, участницы обсуждали, как стать нужной и почувствовать себя в кругу единомышленниц.

Председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова отметила значимость женских встреч, общения и поддержки: "Очень важно почувствовать себя в кругу единомышленниц, знать, что ты не остался один на один с вызовами времени, и рядом есть люди, которые подставят надежное плечо".

Ведущим спикером мероприятия стала Марина Цуркану, представитель президента Союза офицерских жен в Тюмени, а также успешная предпринимательница. Она поделилась своим опытом создания и развития бизнеса, рассказала о том, как выбрать бизнес-идею, взаимодействовать с клиентами и контрольно-надзорными органами, а также о том, как найти и удержать персонал.

О том, какие меры поддержки предлагают женщинам органы службы занятости населения Тюменской области рассказала участницам встречи Алина Журавлева, начальник управления по развитию трудового потенциала департамента. Особый интерес слушательниц вызвала возможность бесплатного обучения в рамках государственного социального заказа, когда женщины, находящиеся в декрете, на основании социального сертификата могут пройти обучение для успешного возобновления трудовой деятельности либо смены профессиональной сферы.