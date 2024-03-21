Дороги Тюменского района патрулируют с беспилотников

15:25 21 марта 2024
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Сегодня впервые дроны работают на региональных автодорогах Тюмень-Боровский-Богандинский и Тюмень-Нижняя Тавда. Для предупреждения водителей установлены информационные таблички о наличии опасных участков и работе беспилотников  с 11-го по 17-й километр автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский и с 6-го по 23-й километр автодороги Тюмень-Нижняя Тавда.

 

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