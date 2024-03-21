Тоболяки отправили три автомобиля в зону СВО

14:57 21 марта 2024
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Тобольск отправил семнадцатую экспедицию в зону СВО, в составе которой три автомобиля, сообщил мэр города Максим Афанасьев.

"Отправляем с коллегами-депутатами фракции "Единая Россия" в городской думе в добрый путь 3 автомобиля, в том числе и "Ниву", которая стала двадцатой по счету!  Передал ключи Владимиру Габрусю как куратору общественного проекта "Подари тепло солдату", _ сообщил Афанасьев.

Глава города подчеркнул важность помощи землякам, отметив, что важно не забывать о тех, кто стоит на передовой, и оказывать им всю возможную поддержку. 

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