В Тюменской области откроют третий центр для общения пенсионеров

В Тюменской области сформировали третий Центр общения старшего поколения - 25 марта его откроют при клиентской службе ОСФР в городе Ишиме.

В ОСФР отмечают, что основной целью таких центров служит создание условий для дружеского общения пенсионеров, занятий по интересам, проведения совместных мероприятий, встреч с интересными людьми, специалистами медицинских, общественных организаций. Также планируется проведение лекций по финансовой грамотности, пенсионному обеспечению.