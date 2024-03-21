В Тюменской области откроют третий центр для общения пенсионеров

13:03 21 марта 2024
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В Тюменской области сформировали третий Центр общения старшего поколения - 25 марта его откроют при клиентской службе ОСФР в городе Ишиме. 

В ОСФР отмечают, что основной целью таких центров служит создание условий для дружеского общения пенсионеров, занятий по интересам, проведения совместных мероприятий, встреч с интересными людьми, специалистами медицинских, общественных организаций. Также планируется проведение лекций по финансовой грамотности, пенсионному обеспечению.

 

 

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