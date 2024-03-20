Креативных тюменцев ждут в пятом сезоне ArtMasters

Масштабный проект включает разные форматы профессиональных соревнований для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства. Его цель – поддержать лучших молодых представителей творческих профессий.

Призовой фонд чемпионата - 36 млн рублей. Топ-3 финалиста в каждой компетенции получат денежные сертификаты. В основной возрастной категории (18-35 лет) за 1 место 750 тысяч рублей, в "Юниорах" (14-17 лет) — 300 тысяч. Гранты можно будет потратить на образование, покупку профессионального оборудования и на реализацию авторского проекта.

А ещё участников ждут дополнительные баллы при поступлении в вузы или стажировки в ведущих компаниях страны – а это шанс найти работу мечты.

Зарегистрироваться на чемпионат можно до 27 апреля. Актуальная информация о новом сезоне – на сайте чемпионата www.artmasters.ru.

Сообщество ArtMasters объединяет более 44 тысяч молодых профессионалов креативных индустрий со всей страны. За несколько лет чемпионат создал полноценную экосистему по формированию кадрового потенциала творческих индустрий в России и внедрения талантливой молодежи в профессиональные проекты креативного сектора.