Тюменцы могут попробовать свои силы в конкурсе "Семья года"

Жителей Тюменской области приглашают участвовать в конкурсе "Семья года", прием заявок на областной этап от семей из Тюмени и Тюменской области проходит по электронной почте semya-godatmn@obl72.ru. Участники из других муниципалитетов могут обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Конкурс проводится в три этапа по пяти номинациям: многодетная семья, молодая, сельская, золотая и семья – хранитель традиций. Одна семья может представить работы в нескольких.

Победители регионального этапа станут участниками конкурса всероссийского уровня.

На фото — Рыбины из Тюменского района. Семья в прошлом году победила в федеральном этапе в номинации "Молодая семья".