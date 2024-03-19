Тюменец Никита Белов выступил с премьерой свой песни на Красной площади

Тюменский музыкант Никита Белов исполнил песню "Человек, который изменил всё" на Красной площади - премьера состоялась 18 марта на концерте "Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани".

"Я посвящаю эту песню всем россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего нашей страны", - обратился к москвичам Белов после исполнения песни.

Песню Белов создал из слогана "Человек, который изменил всё", сказанного губернатором Александром Моором в адрес президента РФ во время дня Тюменской области на форуме-выставке "Россия". Позже студенты слоган "перенесли" на одежду, одну из вещей подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, а Белов перед своим выступлением подарил похожую вещь народному артисту Владимиру Машкову (на фото).