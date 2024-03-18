Жительницу Тобольска с инфарктом спасли в палатке здоровья на "Тюменской весне"

Тобольские медики спасли пациентку благодаря обследованию в "Палатке здоровья" на фестивале "Тюменская весна".

Женщина обратилась к фельдшеру Эльмире Кучебаевой (на фото), сославшись на плохое самочувствие и тошноту. Ее артериальное давление находилось на уровне 260. После оказания первой помощи женщину госпитализировали в кардиологическое отделение Областной больницы № 3 с диагнозом инфаркт миокарда.

Пациентке провели операцию, чтобы восстановить нормальное кровообращение. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей-кардиологов и проходит курс медикаментозной терапии.