На казачьей Масленице под Тюменью отгуляли более тысячи человек

Тюменские казаки 16 марта провели масленичные гуляния в пригороде Тюмени на казачьем хуторе "Кречет", интерактивная программа с традиционными казачьими видами активностей собрала более тысячи участников, сообщили в пресс-службе Тюменского городского казачьего общества.

Праздник был организован как традиционное семейное торжество на свежем воздухе, в котором были задействованы все от мала до велика. Оно было построено в стилистике, типичной для сибирских казаков времён более чем столетней давности. Акция проводилась рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи в России.

Казаки провели с гостями множество военно-патриотических интерактивов и русских народных игр, в том числе на главной площадке праздника состоялась традиционная масленичная старинная забава - суровые, но веселые, зрелищные и эмоциональные кулачные бои, где "стенка на стенку" сошлись представители тюменского казачества и команда общественного объединения "Лига бокса". В результате "боя", который, как отмечается, обошелся без травм, награду - живого барана – забрали себе любители "кубанок", потомки Ермака.

Каждый из гостей смог попрактиковаться в метании копья, в рубке шашкой, стрельбе, фланкировке шашкой и нагайкой, ощутить себя маститым наездником, залезть на гладкий столб за призом, а также отведать русских блинов. Помимо этого, все, кто хотел показать "удаль молодецкую", принял участие в открытом турнире по борьбе на опоясках, где был разыгран живой поросенок.

По словам главного организатора мероприятия, тюменского казака Вадима Недоступа, подобные акции представители тюменского казачества намерены приурочить ко всем основным традиционным сибирским праздникам. "Для нас важно продвигать в массы казачью культуру, приучать к базовым жизненным ценностям детей и подростков. Такие акции - не просто шоу, чтобы развлечь гостей. Они несут в том числе идеологический смысл, построенный на главных формулах семьи и семейных отношений, совместного проведения досуга, воспитания детей на основе правильных традиций", - подчеркнул Вадим Недоступ.