В Тюменской области второй день работают палатки здоровья

Жители Тюменской области могут проверить здоровье на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" - 35 площадок "Город здоровья" развернуты во всех муниципалитетах региона, сообщает депздрав ТО.

В частности, в Тюмени, Вагае, Викулово, Армизоне, жителям предлагают измерить внутриглазное и артериальное давления, сделать УЗИ щитовидной железы, сосудов шеи, пройти дерматоскопию. Здесь же можно поставить прививки от клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, гепатита В, АДСМ (от дифтерии, столбняка).

Взрослых и детей ждут интерактивные площадки, информационные материалы по здоровьесбережению и полезный кислородный коктейль.

Палатки здоровья работают 16 и 17 марта по всей Тюменской области.