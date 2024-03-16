Заметка о матери Менделеева от тюменского парка "Россия – Моя история" лидирует в народном голосовании

15:43 16 марта 2024
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Дректор Фонда гуманитарных проектов, Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" Иван Есин в своем телеграм-канале  опубликовал голосование за лучший материал о великих женщинах разных регионов страны, где заметка о Марии Дмитриевне Менделеевой закрепилась на первом месте среди новостей других исторических парков, обгоняя даже столичные.

Сотрудники тюменского Исторического парка "Россия – Моя история" рассказали историю сложной судьбы сильной женщины, которой удалось взрастить гения и воспитать еще нескольких детей, ухаживая за ослепшим мужем и управляя стекольной фабрикой. В материале они ссылаются и на недавно опубликованную Тюменским музейно-просветительским объединением книгу "Менделеевы: хроника семьи".

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