Заметка о матери Менделеева от тюменского парка "Россия – Моя история" лидирует в народном голосовании

Дректор Фонда гуманитарных проектов, Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" Иван Есин в своем телеграм-канале опубликовал голосование за лучший материал о великих женщинах разных регионов страны, где заметка о Марии Дмитриевне Менделеевой закрепилась на первом месте среди новостей других исторических парков, обгоняя даже столичные.

Сотрудники тюменского Исторического парка "Россия – Моя история" рассказали историю сложной судьбы сильной женщины, которой удалось взрастить гения и воспитать еще нескольких детей, ухаживая за ослепшим мужем и управляя стекольной фабрикой. В материале они ссылаются и на недавно опубликованную Тюменским музейно-просветительским объединением книгу "Менделеевы: хроника семьи".