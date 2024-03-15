Среди тюменских школ и педагогов проведут конкурс "ИТ-Актив 2024"

Регистрация на конкурс "ИТ-Актив 2024", где определяются лучшие образовательные практики в цифровой образовательной среде Тюменской области, открылась 15 марта. Результаты конкурса будут известны в конце мая.
В этом году в номинации "Самая ИТ-Активная школа" определяется два победителя: среди городских школ и среди сельских школ. Также действуют индивидуальные номинации для сельских и городских педагогов: "Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования" и "Самый ИТ-активный учитель".
Призовой фонд:
городская общеобразовательная организация — приз стоимостью до 200 000 руб.;
сельская общеобразовательная организация — приз стоимостью до 200 000 руб.;
учителя и педагоги дополнительного образования - денежный приз в размере 100 000 руб. каждому победителю.
Положение конкурса, форма регистрации и кейс-задание опубликованы здесь.
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