Среди тюменских школ и педагогов проведут конкурс "ИТ-Актив 2024"

Регистрация на конкурс "ИТ-Актив 2024", где определяются лучшие образовательные практики в цифровой образовательной среде Тюменской области, открылась 15 марта. Результаты конкурса будут известны в конце мая.

В этом году в номинации "Самая ИТ-Активная школа" определяется два победителя: среди городских школ и среди сельских школ. Также действуют индивидуальные номинации для сельских и городских педагогов: "Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования" и "Самый ИТ-активный учитель".

Призовой фонд:

городская общеобразовательная организация — приз стоимостью до 200 000 руб.;

сельская общеобразовательная организация — приз стоимостью до 200 000 руб.;

учителя и педагоги дополнительного образования - денежный приз в размере 100 000 руб. каждому победителю.

Положение конкурса, форма регистрации и кейс-задание опубликованы здесь.