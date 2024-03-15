День Тюменской области на экспозиции "Семья. Работа. Долголетие" выставки "Россия" пройдет 18 марта

Тюменская область 18 марта на ВДНХ представит уникальные профориентационные мастер-классы на Фестивале профессий на стенде Минтруда России "Семья. Работа. Долголетие".

Специалисты Тобольского медколледжа имени Володи Солдатова на мастер-классе "Семья: Здоровье и точка" проведут для желающих экспресс-обследования с измерением давления, пульса, сатурации, процента жировой ткани в организме и других важных показателей здоровья и будут учить гостей основам оказания первой помощи при неотложных состояниях на VR-тренажерах.

Многократный призер международных конкурсов профмастерства в компетенции "Кирпичная кладка" Сергей Херкун проведет мастер-класс "поСТРОЙ свою карьеру". У посетителей выставки будет возможность почувствовать себя строителями и изготовить из мини-кирпичей интересные сооружения.

Кадровый потенциал предприятий строительной сферы и сельского хозяйства будет представлен на стенде Тюменской области. Весь день на региональной площадке будут работать консультанты областного Кадрового центра "Работа России", которые помогут пройти профориентационное тестирование для определения подходящей профессии и проведут профориентационные игры.

Ведущие работодатели региона представят карьерные возможности своих предприятий и самые востребованные профессии. Свои презентации и мастер-классы приготовили "Мостострой-11", "Брусника", комбинат стеновых материалов Винзер (ВЗКСМ), "Страна Девелопмент", ЭНКО и Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Фестиваль профессий проходит с 12 марта по 12 апреля. Все регионы делятся своим опытом в сферах профориентации и трудоустройства, ведущие образовательные организации проводят мастер-классы, позволяющие "погрузиться" в профессию, крупные работодатели презентуют свои организации.