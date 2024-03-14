Тюменцы покажут оперу "Руслан и Людмила" всей России

Оперу "Руслан и Людмила" в исполнении Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы Тюменской филармонии увидит вся Россия - по результатам конкурсного отбора Минкультуры России концерт вошел в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году и будет транслироваться на портале Культура.РФ благодаря нацпроекту "Культура".

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Такие показы повышают интерес к нашим творческим коллективам и учреждениям культуры. Посмотрев трансляцию, многие зрители, уверена, захотят попасть на концерты в Тюменскую филармонию, чтобы услышать живой звук.

Опера "Руслан и Людмила" прозвучит на тюменской сцене в рамках музыкального фестиваля, посвященного 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. Фестиваль стартует 16 марта, а завершится 25 мая; он включает в себя два симфонических концерта и один оперный.

Михаил Глинка (1804-1857) оставил небольшое по числу, но впечатляющее по новаторству и мелодичности музыкальное наследие. Музыковеды отмечают, что его оперы – нечастые гости подмостков, их постановка требует масштабности и качественных разноплановых голосов, которые могут себе позволить лишь крупнейшие театры. В то же время невозможно представить вокальный вечер романсов без сочинений Глинки. Его именем названы улицы и учебные заведения, память о нем увековечена и на родине, и за рубежом.