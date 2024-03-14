Семьям участников СВО обеспечили отдых в загородном оздоровительном центре

Новый проект для семей участников СВО стартовал в Тюменской области - в тюменском детском центре "Алые паруса" состоялся заезд выходного дня "Семейные истории для СВОих".

Участники выезда играли в настольные игры, участвовали в кулинарном мастер-классе, мастер-класс по изготовлению поделки для дома, соревновались я в бассейне, проходили туртропу, проходили психологические тренинги и любовались лошадьми.

Проект реализует Фонд поддержки социальных инициатив при поддержке специального конкурса грантов губернатора Тюменской области. В 2023 году финансирование в объеме 25 млн рублей получили 16 СО НКО для реализации 18 социальных проектов, в которых целевой аудиторией являются участники СВО и члены их семей.