Стенд Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи привлек более 7 тысяч человек

На площадке Международного аэропорта ВФМ федеральной территории "Сириус" работало пространство "Любовь. Креатив. Море" — со 2 по 6 марта его посетили более 7000 участников и гостей фестиваля. Посетители знакомились с Тюменской областью, узнавали о молодежных проектах и участвовали в интерактивах, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики региона.

За четыре дня работы стенда региона 3,5 тысячи посетителей оставили на интерактивной карте мира геометки своего региона или страны — за это получили бесплатные напитки. 2,5 тысячи участников попробовали в "Арт-кафе" стенда: кофе "Горячая нефть", иван-чай и тюменскую минеральную воду.

Более 300 гостей стенда приняли участие в мастер-классах, иммерсивных спектаклях и аудиотурах, среди них: выставка "ИСКАЗители", спектакль "Привет, сосед", тихая дискотека "Форест Джамп", мастер-классы от художников проекта "Морфология улиц". Более 1000 посетителей получили подарки: открытки, брендированную продукцию и толстовки с изображением пиксельного сердца Тюменской области. Также на стенде региона было проведено два музыкальных квартирника — на них выступили участники из Ганы и Ямайки.

Стенд посетили первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Более 1,5 тысячи постов опубликовали участники в социальных сетях с фотографиями стенда и фактами о том, почему они хотят приехать в Тюменскую область.

Куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов:

Мы увидели большую заинтересованность посетителей к нашему региону — участники фестиваля активно изучали интересные факты о Тюменской области, которые стирают стереотипы о Сибири и открывали ее с новой, привлекательной стороны. С удовольствием будем ждать гостей не только из других регионов, но и разных уголков мира.

Всемирный фестиваль молодежи — это международное молодежное событие, которое прошло в России в 2024 году по Указу Президента России В.В.Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. От региона на событии побывала делегация из 108 человек.