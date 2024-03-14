На географический "Оскар" претендуют 18 тюменских проектов

Подведены итоги XII заявочной кампании на соискание Национальной премии "Хрустальный компас". Более 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира стали соискателями XII Национальной премии "Хрустальный компас. За "географический "Оскар"" вместе с представителями России, Индии, Франции, США, Египта будут бороться участники из Белоруссии и Молдовы, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Впервые на премию претендуют проекты из Туркменистана, Непала и Таджикистана. Тюменская область представлена 18 проектами, сообщили в оргкомитете нацпремии.



"У национальной премии "Хрустальный компас" - благородная миссия и большие цели и задачи. Это компас по современным выдающимся достижениям и уникальным проектам, которые реализуются во всем мире", — отметил первый вице-президент Русского географического общества и член экспертного совета премии, прославленный полярный исследователь Артур Чилингаров.



Определить самых достойных героев сегодняшнего дня, чей пример станет ориентиром для многих других в деле изучения и популяризации природы нашей планеты, предстоит экспертному совету национальной премии. В него входит ряд выдающихся ученых, общественных и государственных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и государственных премий СССР и России, известные телеведущие и признанные эксперты.

"География участников премии "Хрустальный компас" каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются новые герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру", — подчеркнул председатель оргкомитета Национальной премии "Хрустальный компас" Иван Чайка.

Премия "Хрустальный компас" вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира. В специальной номинации "Признание общественности", где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,5 млн человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет — Федор Конюхов и Фредерик Паулсен, Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии, Университет Ланьчжоу и Швейцарский полярный институт, ПАО "КамАЗ" и National Geographic Society, а также многие другие.



Церемония награждения победителей XI и XII "географического "Оскара"" пройдет 30 мая в Москве.