Тюменцы исполнили гимн РФ вместе со всей Россией

17:18 12 марта 2024
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В Тюмени, как и в десятках российских городов, проходит форум-концерт "Единство народа", местом сбора стала традиционная для подобных мероприятий площадка у Цветной бульвара.

Мероприятие организовано в поддержку президентских инициатив, которые Путин выразил в послании к Федеральному собранию РФ, пишет информцентр правительства ТО.

После видеомоста с Волгоградом тюменцы вместе со всей страной исполнили Гимн Российской Федерации.

Теги: акции , Владимир Путин , президент
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