Тюменцы исполнили гимн РФ вместе со всей Россией

В Тюмени, как и в десятках российских городов, проходит форум-концерт "Единство народа", местом сбора стала традиционная для подобных мероприятий площадка у Цветной бульвара.
Мероприятие организовано в поддержку президентских инициатив, которые Путин выразил в послании к Федеральному собранию РФ, пишет информцентр правительства ТО.
После видеомоста с Волгоградом тюменцы вместе со всей страной исполнили Гимн Российской Федерации.
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