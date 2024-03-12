Тюменцы исполнили гимн РФ вместе со всей Россией

В Тюмени, как и в десятках российских городов, проходит форум-концерт "Единство народа", местом сбора стала традиционная для подобных мероприятий площадка у Цветной бульвара.

Мероприятие организовано в поддержку президентских инициатив, которые Путин выразил в послании к Федеральному собранию РФ, пишет информцентр правительства ТО.

После видеомоста с Волгоградом тюменцы вместе со всей страной исполнили Гимн Российской Федерации.