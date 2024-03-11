Династия72: волейбольный клан Трофимовых из Ялуторовска

На протяжении нескольких поколений в семье Трофимовых из Ялуторовска передается любовь к спорту в целом и к волейболу в частности.

Глава семьи Антон - инструктор-методист, тренер по футболу и профессиональный футболист, ранее играл в МФК "Тюмень". Мама Елена - инструктор по плаванию, волейболистка и легкоатлетка. Дочь Евгения - мастер спорта по спортивной акробатике. А старшая дочь Дарья Самойлова - спортсменка волейбольного клуба "Тюмень".

Вся династия сейчас дружно болеет за старшую дочь Дарью, ведь девушка играет в женской Высшей лиге "А" и Молодежной лиге в амплуа либеро (рост девушки - 176 см). На ее счету - множество побед и призовых мест городских, областных и всероссийских соревнований, а также различных спартакиад. В 2019 году в областном конкурсе "Спортивная элита" спортсменка в составе команды ДЮСШ "Прибой" победила в номинации "Лучшая спортивная, юношеская и взрослая команда". Самым значительным достижением для Дарьи стал Кубок Молодежной лиги 2021-2022 годов, где ее команда завоевала четвертое место.

Такие успехи Дарье передались по наследству. А той поддержке, которую ей оказывает семья, можно только позавидовать.

Когда-то 6-летнюю Дашу отец привел в секцию футбола. Спустя год родители решили сменить вид спорта на волейбол.

- Я исполнила мечту дедушки. Он всегда хотел, чтобы я стала успешной волейболисткой. При жизни дедушка сам занимался волейболом и футболом, - начала рассказ спортсменка. - Сестра же, в свою очередь, не горела этим, но родители мягко спросили ее, не хочет ли она заняться спортивной акробатикой. И Женя согласилась, потом втянулась. У нас сестринская взаимовыгода - я обучаю ее техникам волейбола, а она меня - акробатическим приемам. Дома у нас всегда было весело. А в свободное время мы всей семьей любим кататься на коньках, - делится волейболистка.

Всю свою сознательную жизнь девушке очень нравился именно волейбол, у нее даже есть свой кумир - Екатерина Гамова. Дарья всегда восхищалась ее ростом в 202 сантиметра, и с интересом наблюдала за играми профессиональной волейболистки. Однажды юная спортсменка купила книгу своей героини и прочла ее "взахлеб". Тогда Дарья и решила, что будет такой же сильной и целеустремленной.

По словам спортсменки, в школьные годы поначалу было тяжело совмещать учебу и спорт. Но потом все стало получаться. Дарья вспоминает об этих временах с теплотой, ведь именно в школьные годы она познакомилась со своей волейбольной командой и будущим мужем-баскетболистом.

В 2021 году спортсменка поступила в Тюменский колледж производственных и социальных технологий. При всех успехах в спорте, волейболистка всегда закрывает сессии досрочно, не откладывает дела и все задания сдает в срок.

- Бывает и такое, что после тренировок приходилось учить задания в автобусе. Часто жертвовала встречами с друзьями и поездками к родителям в родной город. Но я максималист. И благодарна папе и маме за воспитание. Они всегда меня поддерживали, у нас бывают длительные разговоры по душам. Также я смотрю на них как на пример и не планирую сдаваться, - поделилась Дарья.