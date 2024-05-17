В Тюменской области пересмотрят стратегию цифровой трансформации

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской области, утвержденная решением Комиссии по цифровому развитию Тюменской области под председательством губернатора Тюменской области в 2021 году, будет пересмотрена.

В конце прошлого года внесены изменения в методические рекомендации по разработке, корректировке (актуализации) стратегий цифровой трансформации субъектов РФ. Соответствующее решение принято в ходе заочного голосования президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Обновленные методические рекомендации предусматривают реализацию региональных стратегий до 2030 года (ранее реализация предусматривалась до 2024 года), их дополнение оценкой текущего состояния цифровой трансформации и обязательными мероприятиями по таким направлениям, как обеспечение информационной безопасности, построение инфраструктуры хранения и обработки данных, внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и др.

Кроме того, при пересмотре Стратегии будут учитываться стратегические направления в области цифровой трансформации отраслей, утверждаемые Правительством Российской Федерации. Так, например, в конце прошлого года утверждены новые редакции стратегических направлений в области цифровой трансформации, культуры, экологии и природопользования, транспортной отрасли, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, образования, в этом году — физической культуры и спорта, государственного управления, социальной сферы, здравоохранения.

В целях организации системной работы по актуализации стратегий цифровой трансформации субъектов РФ Минцифры России при поддержке АНО "Цифровая экономика" в апреле-мае 2024 года организована серия обучающих тренингов по методическому сопровождению проектов и стратегий цифровой трансформации, участие в которых принимают в том числе заинтересованные представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Тюменской области, высших учебных заведений и крупных региональных компаний.

Тренинги включают практический разбор инструментов стратегического анализа. Также в рамках мероприятий рассматриваются различные методы и подходы к разработке и реализации стратегий цифровой трансформации.

В настоящее время Стратегия цифровой трансформации Тюменской области включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число проектов реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

