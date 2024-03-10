Как защитить хвойные растения в марте, рассказала эксперт

Под ярким весенним солнцем на фон снега и резких колебаний дневных и ночных температур растения получают сильные солнечные ожоги. Поэтому март – опасное время для многих сортовых хвойных растений.

- Спандбонд и другое агрополотно — здесь не помощники. Под ними создается слишком высокая температура, что только вредит корнях в замерзшем грунте. Лучше укройте любимые елки-можжевельники старыми хлопчатобумажными простынями. Обвяжите их бечевкой, чтобы укрытие не сползало и не срывалось ветром. Не важно, белые это простыни или цветастые, главное, что хлопковая ткань затеняет растение, позволяет дышать и не создает эффекта парилки в солнечный день, - рассказала опытный садовод Надежда Матвеева.

Еще можно использовать крафт-бумагу, мешковину или москитную сетку. Из-за замерзшей земли хвоя уличных растений может пожелтеть в марте: солнце сушит ее, а влагу корни не могут добыть. Как отмечают садоводы, в этом случае надо помочь деревьям. Раскопать земляной ком рядом с хвойником и полить его горячей водой, чтобы напиталось влагой.

Чтобы не загубить корни, сверху льют кипяток, а потом уже слегка горячую воду. Проще садить хвойные деревья в полутени, чтобы солнце их не пекло. Спасти деревья от пожелтения можно только при первых симптомах, и то на восстановление уйдет до трех лет. Полностью пожелтевшие хвойники спасти не удастся, им грозит вырубка, - сообщает Мегатюмень.