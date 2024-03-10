Тюменцы побывали в Республике Беларусь с бизнес-миссией

Успешной стала бизнес-миссия делегации Тюменской области в Республику Беларусь для научно-производственного объединения "Базовое машиностроение". Помимо налаживания связей с такими предприятиями, как концерн "Белнефтехим", ГПО "Белэнерго", ОАО "Белгазстрой", ОАО "Беларуськалий" появились перспективы сотрудничества с белорусскими станкостроителями. - Мы уже не первый год оказываем услуги нашим деловым партнерам по ремонту высокотехнологичного оборудования, в рамках программы импортозамещения, - говорит генеральный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - Определили потребность в ремонте иностранных газотурбинных двигателей и поставке запчастей и комплектующих к ним. В этой поездке мы расширили круг потенциальных партнеров и презентовали технологический, научный, производственный потенциал нашей компании. В том числе предложили содействие в продвижении станков, которые изготавливаются в Беларуси. Установив их на тюменском заводе, мы становимся своеобразной выставочной и в то же время рабочей площадкой для всех заинтересованных в сотрудничестве. Мы открыты для всех проектов, которые касаются развития производства и популяризации рабочих профессий.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.