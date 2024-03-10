Как взбодриться утром, посоветовал нутрициолог

Как отмечают эксперты, кофе стимулирует нервную систему, улучшает настроение и когнитивные функции, из-за чего становится проще настроиться на рабочий лад.

– Эффективность кофе для того, чтобы быстро прийти в себя после сна, зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. Некоторым людям кофеин может помочь чувствовать себя бодрее и энергичнее, в то время как другие могут испытывать негативные побочные эффекты от его употребления, – отмечает нутрициолог Антон Слепых.

Не менее эффективным напитком бодрости является сок цитрусовых. Лимоны, апельсины и грейпфруты обладают тонизирующими свойствами. Также в них содержится вещества флавоноиды, которые способствуют улучшению настояния и повышению энергии.

– Исследования показывают, что употребление цитрусовых фруктов может улучшить концентрацию и когнитивные способности, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет оставаться бодрым и активным на протяжении всего дня, – отмечает эксперт.

Тонизирующими свойствами также обладает зеленый чай. В отличии от иных напитков, он помогает не только проснуться, но и оставаться бодрым на протяжении всего дня, - сообщает Тюменская область сегодня.