По числу свадеб наш регион находится в лидерах УрФО

По данным Росстата, Тюменская область находится в лидерах Уральского федерального округа по сыгранным в 2023 году свадьбам.



Всего в регионе 11 тыс. 881 пара узаконили отношения. По этому показателю мы на третьем месте в УрФО: лидируют Свердловская и Челябинская области.

При этом на 1000 человек населения в Тюменской области было 7,4 свадьбы, как и на Ямале. Это максимальный результат в федеральном округе, - сообщает Вслух.ру.

Всего за год в УрФО женились 85 тыс. 316 пар, в России — 945 тыс. 994 пары.

Кстати, в 2024 году молодожены стали реже выбирать красивые даты для регистраций. К примеру, 14 февраля вступили в брак 52 пары (год назад их было 68), 29 февраля — 25 пар (52 — в предыдущий високосный год). При этом 99 свадеб сыграно в зеркальную дату — 24.02.2024, сообщили в региональном управлении ЗАГСа.