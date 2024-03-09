Программа "Земский учитель" успешно реализуется в Тюменской области

За 3 года работы программы "Земский учитель" в Тюменской области был трудоустроен 41 учитель. Три человека нашли работу в сельских школах в 2023 году, все они учителя математики. Трудоустроены педагоги в школах Заводоуковского, Тюменского и Омутинского районов, - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

На сегодняшний день на официальном сайте программы представлено шесть вакансий. "Земского учителя" ищут в школах Ярковского, Уватского, Заводоуковского, Вагайского, Сладковского, Викуловского районов. Требуются учителя математики, физики, русского языка и литературы, - сообщает АиФ-Тюмень.