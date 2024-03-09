Символом Уватского района стала тайга

В каждом селе Уватского района по-своему встречают предстоящее 100-летие. - Сейчас своеобразная эстафета передана селу Уват, где одно из главных событий общего праздника пройдет в музее "Легенды седого Иртыша", - рассказывает глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Выставочный проект "Из провинции с любовью" продлится до конца года. Его участниками стали умельцы всех наших сельских поселений, при этом экспозиции в музее будут обновляться.

Одной из важных составляющих праздника станет брендирование района. Его символом стала тайга, как территория впечатлений, приключений и новых открытий. За нее проголосовало 79 процентов участников опроса. Территориальный брендинг как раз о том, чем богата территория и чем район живет.

59% опрошенных считают символами района соболя, медведя, осетра. А ключевыми блюдами территории – уху и строганину, так ответили 52%. Онлайн-опрос стартовал в октябре, были проведены стратегические сессии с участием краеведов, историков, представителей бизнес-сообщества, общественных активистов и молодежи, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.