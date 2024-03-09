Стало известно, когда откроются приемные комиссии в вузах Тюмени

3 июня стартует прием в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. 20 июня приемную кампанию начнут Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский институт культуры.

Поступление может предполагать внутренние экзамены, которые вузы проведут самостоятельно. В этом случае прием документов заканчивается 10 июля в ТГИК, 12 июля - в ТюмГУ, ТюмГМГУ, 16 июля — в ГАУСЗ, 20 июля — в ТИУ.

25 июля закончится прием документов от абитуриентов, поступающих только по итогам ЕГЭ.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 22 марта, основной — 23 мая. Обязательные для получения аттестата предметы, то есть русский язык и математику, выпускники сдадут 28 и 31 мая, - сообщает Вслух.ру.