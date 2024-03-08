Полезна ли горячая ванна каждый день

Как ежедневный прием горячей ванны отражается на здоровье человека, рассказали специалисты. Как отмечают эксперты, горячие ванны позволяют снять напряжение с мышц тела, тем самым, восстановить организм после физической активности. Также горячая вода помогает улучшить кровообращение и ускорить обмен веществ.

– Кроме того, горячая ванна может помочь снять стресс и улучшить настроение, что в свою очередь положительно сказывается на общем состоянии организма, – отмечает нутрициолог Антон Слепых.

Принятие ванны с горячей водой может стать хорошей привычкой, однако следует понимать, что в этом есть свои нюансы. Так, систематический отдых в горячей воде может навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенная температура может усилить нагрузку на сердце.

Также важно соблюдать правила приема горячих ванн. Основное из них – время нахождения в воде. Оно должно составлять максимум 20-30 минут, иначе организм может перегреться. Для большего расслабляющего эффекта эксперты советуют добавлять в воду соль для ванны и ароматические масла, - сообщает Тюменская область сегодня.