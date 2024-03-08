Для празднования масленичной недели в Тюмени разработали интерактивный формат

На площадке мультицентра "Моя территория" с 11 по 14 марта пройдет серия генераций, обучающих и творческих мастер-классов. События приурочены ко Дню рождения мультицентра и празднованию Масленицы.

Тюменцы попробуют на ощупь догадаться, какой предмет спрятан в каждом из пяти кубов. Все вещи символизируют ценности мультицентра — подробнее о них можно будет прочесть, перейдя по QR-коду на кубе. Также гости смогут оставить пожелание команде мультицентра на самоваре.

11 марта в 18:30 пройдет генерация идей для информационного продвижения регионального проекта "Семейный конструктор" с общественным деятелем Максимом Шереметьевым. В завершение вечера, участники на мастер-классе под руководством художника Эмиля Сайфуллина распишут платочки русским орнаментом.

12 марта в 18:00 тюменцы посетят генерацию на тему "Трендово о безопасности во время пожаров: идеи контента на непростые темы" и предложат свои варианты медиапродвижения проекта опорного центра по борьбе с лесными пожарами. Придумывать идеи участники будут вместе с Максимом Бойко, руководителем Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В финале события пройдет мастер-класс по бисероплетению.

13 марта в 17:00 художница Rose Aspho проведет мастер-класс по созданию тематической поп-арт открытки. После этого состоится лайт-спич от клип-мейкера бренда "Моя территория" Алисы Сергеевой об одном из самых трендовых форматов видео — ВК-клипах. Участники узнают, почему этот формат сейчас актуален, где искать вдохновение, а также о трендах и секретах создания сценария и раскадровки.

14 марта в 18:30 в завершение масленичной недели состоится "Разгуляй" — лидеры тюменских сообществ в формате презентации расскажут о себе и своих проектах. Любой желающий также может подготовить небольшую интересную историю о своей деятельности и выступить на сцене. На протяжении вечера художник-иллюстратор будет создавать тематические скетч-открытки с портретами гостей в традиционном кокошнике, - сообщает Мой-портал.ру.