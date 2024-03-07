Имена София и Артём стали самыми популярными для зимних младенцев Тюменской области

Артём, Александр, Михаил, Роман, Тимофей, а также София, Ева, Мария, Анна, Варвара - вот топ-5 зимних имен 2024 года, сообщает ЗАГС.

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