Имена София и Артём стали самыми популярными для зимних младенцев Тюменской области

11:01 07 марта 2024
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Артём, Александр, Михаил, Роман, Тимофей, а также  София, Ева, Мария,  Анна, Варвара - вот топ-5 зимних имен 2024 года, сообщает ЗАГС.

Лучезар, Фрол, Милош, Яков, Ренальдо и Златослава, Октавия, Ясения, Христианна, Вирсавия - такими красивыми именами редко называли накануне весны в регионе.

Не нарушая общероссийскую тенденцию, органы ЗАГС региона зарегистрировали рождение 51 %  мальчиков, 49 % - девочек. В 32 семьях зарегистрировано рождение двоен!

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