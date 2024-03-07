Имена София и Артём стали самыми популярными для зимних младенцев Тюменской области

Артём, Александр, Михаил, Роман, Тимофей, а также София, Ева, Мария, Анна, Варвара - вот топ-5 зимних имен 2024 года, сообщает ЗАГС.
Лучезар, Фрол, Милош, Яков, Ренальдо и Златослава, Октавия, Ясения, Христианна, Вирсавия - такими красивыми именами редко называли накануне весны в регионе.
Не нарушая общероссийскую тенденцию, органы ЗАГС региона зарегистрировали рождение 51 % мальчиков, 49 % - девочек. В 32 семьях зарегистрировано рождение двоен!
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru