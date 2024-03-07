Тюменская область передала бойцам на передовую видеокамеры

Тюменские бойцы 90-го саперного полка для слежения за обстановкой в районе расположения получили от региона видеокамеры.

Системы видеонаблюдения изготавливают в Ялуторовске. Камеры имеют высокое разрешение, широкий угол обзора, обладают повышенной светочувствительностью, что позволяет без дополнительной демаскирующей подсветки вести обзор территории в ночное время.