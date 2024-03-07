Тюменская область передала бойцам на передовую видеокамеры

Тюменские бойцы 90-го саперного полка для слежения за обстановкой в районе расположения получили от региона видеокамеры.
Системы видеонаблюдения изготавливают в Ялуторовске. Камеры имеют высокое разрешение, широкий угол обзора, обладают повышенной светочувствительностью, что позволяет без дополнительной демаскирующей подсветки вести обзор территории в ночное время.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru