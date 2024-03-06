В Казанском районе решили поздравить семью с рождением дочери 29 февраля

В Казанском районе в семье Виктора и Лилии Логиновых 29 февраля родилась дочь Елизавета. Для района это большая редкость - в предыдущий раз в дополнительный день февраля ребенок появился на свет 32 года назад, поэтому работники ЗАГСа сочли событие уникальным и решили официально его отметить.

Начальник отдела ЗАГС Светлана Шнайдер торжественно вручила родителям первый документ новорожденной малышки, поздравительный адрес и памятный подарок с пожеланием счастья и благополучия их семье.

Елизавета стала вторым ребенком в семье, первым родился Артем, и тоже в примечательную дату – 1 января.