Династия72: баскетбольно-волейбольная семья Таракановых из Тобольска

Спортивные папа, мама, трое сыновей и бабушка с дедушкой — такой вот настоящий пример для всех поколений тоболяков являет из себя семья Таракановых.

Он - баскетболист. Она - волейболистка. Примечательно, что именно спорт свел молодую пару 15 лет назад. Дмитрий Тараканов и Анастасия Сиваченко познакомились в компании друзей, но заметили друг друга чуть раньше - на игре по волейболу в Омске. Анастасия в то время выступала за "Омские-омички", а Дмитрий - за омских "БК 1716". Судьба свела их в одном городе, а уже летом семья празднует свой юбилей.

"В шесть лет мама привела меня в волейбол, потому что я была очень высокой, как и родители. Сейчас мой рост 180 сантиметров. До этого начинала заниматься плаванием, но из-за больших нагрузок на волейболе пришлось оставить водный вид спорта. Считаю, родители всегда должны показывать пример своим детям, мои - не исключение",- поделилась Анастасия.

Все члены семьи Сиваченко - спортсмены. Отец Анастасии занимался и занимается несколькими видами спорта. Это лыжные гонки, волейбол. Имеет разряд кандидата в мастера спорта по водно-моторным лодкам. Мама - кандидат в мастера спорта по гандболу, всю жизнь отдала спорту и уже более 30 лет работает учителем физической культуры. У Анастасии есть младший брат, который также посвятил себя гандболу. Сама спортсменка теперь - тренер спортивной школы №2 города Тобольска.

У Дмитрия Тараканова из маленького города Чебаркуль в семье нет спортсменов. С юношеских годов он, как и многие местные ребята, ходил на разные секции, пока тренер не пригласил 15-летнего Дмитрия попробовать себя в баскетболе. Несмотря на то, что возрастная категория для профессионального спорта уже не подходила, молодой человек быстро достиг успехов.

После двух лет совместной жизни в семье родился Никита, через 3 года - Максим, младшему сыну Алексею 4 года. Все сыновья активно занимаются "папиным" видом спорта - баскетболом.

В 2015 году Таракановы переехали в Тобольск и влюбились в этот город. Всей семьей они ходят на занятия плаванием, участвуют в соревнованиях, в том числе "Папа, мама, я - спортивная семья!". Ежегодно летом глава семейства возит своих сыновей в московский спортлагерь.

Дмитрий и Анастасия уверены: для того чтобы дети самостоятельно хотели заниматься и развиваться в каком-либо виде спорта, необходимо уметь мотивировать и показывать результаты на своем примере. Также важно не ограничивать ребенка в личном мнении, но и не давать "поблажек" - Таракановы приучают детей к дисциплине и не позволяют своим сыновьям пропускать тренировки без уважительных причин.