К выращиванию ипомеи следует отнестись осторожно

Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области предупреждают о запрете на выращивание ипомеи трехцветной.

Ипомея – (лат. Ipomoea) – род цветковых растений, является наиболее многочисленным родом, входящим в семейство Вьюнковые. Этот род насчитывает больше 500 видов.

Согласно Постановления Правительства РФ (№135 от 7 февраля 2024 года) ипомею трехцветную запрещено сеять, выращивать, приобретать, хранить, незаконно сбывать и пересылать. Причиной запрета растения послужило наличие в нем токсина эргин, способного вызвать галлюцинации.

Не допускается выращивать только ипомею трехцветную. Чаще всего выращивают на дачных участках ипомею пурпурную. Ненаркотический вид.

Основные отличия:

◾ У трехцветной середина цветка, где пестик, будет в большинстве случаев желтого цвета (в редких случаях может быть и белого цвета). А у пурпурной – всегда белого.

◾У ипомеи трехцветной гораздо более крупные цветки, и практически полностью отсутствуют волоски на стебле и листьях.

◾У трехцветной чашелистики гладкие, похожи на очень короткие зубцы и плотно прилегают по всей длине. У пурпурной они опушенные, более длинные и с отогнутыми наружу кончиками.

◾У ипомеи трехцветной семена удлиненные и треугольной формы, напоминающие обычные семечки подсолнуха, у пурпурной ипомеи семена круглые.

Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это квалифицируется как преступление. Хранение или получение 3 гр семян оценивается как уголовное преступление. Ответственность предусмотрена и за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, - сообщает КП-Тюмень.