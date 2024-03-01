В Книгу Почета города Тюмени будет занесено имя Валентина Зуева

Депутаты Тюменской городской думы на февральском заседании единогласно подержали предложение о занесении в Книгу Почета города Тюмени за особый вклад в развитие педагогических наук, воспитание высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта Зуева Валентина Никифоровича, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, доктора педагогических наук, профессора (посмертно).

Степан Киричук отметил, что, приняв решение о внесении имени Зуева в Книгу Почета, депутаты таким образом отдадут дань уважения всем спортсменам и людям, причастным к сфере физкультуры и спорта.

Наталья Проскурякова напомнила, что Валентин Зуев был инициатором открытия Института физической культуры, который дал региону и России много известных спортсменов. "Я думаю, нет таких людей, кто бы его не знал, кто бы тепло не вспоминал о нем как о преподавателе, как о педагоге, как о великом ученом и организаторе физкультурно-спортивной деятельности не только в Тюменской области, в России в том числе", - подчеркнула депутат.

Андрей Потапов рассказал, что начинал и заканчивал спортивную карьеру под руководством Валентина Зуева, в его судьбе он имеет огромную роль. "Это был великий человек, и мы должны помнить о любом человеке, который внес значительный вклад в развитие нашего города. Ну а Валентин Никифорович внес существенный вклад в развитие нашей отрасли, физической культуры, спорта и спортивного образования", - сказал Андрей Потапов.

Дмитрий Елагин рассказал о человеческих качествах Зуева. Будучи уже профессором с молодежью он был на короткой ноге, мог просто поговорить, дать ценный и дельный совет. "Очень полезный был человек для развития физической культуры. Внес он, конечно, значительнейший вклад в развитие физической культуры на территории всей Тюменской области", - выразил уверенность Елагин.

Резюмируя высказывания коллег, председатель гордумы Светлана Иванова подчеркнула, что о заслугах Валентина Никифоровича знает вся страна. "Это человек, который внес серьезную лепту развития отрасли физической культуры в стране, в регионе и, конечно, в нашем городе. Поэтому предложение было очень правильное", - отметила Светлана Иванова.