Команда из Тюмени реализует проект "Культурное сердце Краснодона"

17:02 29 февраля 2024
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Проект "Культурное сердце Краснодона" реализует тюмеская команда, цель проекта - переоборудовать библиотеку и запустить серию мероприятий для молодёжи в Краснодоне.

Инициативу Центра креативных проектов сельских территорий поддержал Президентский фонд культурных инициатив.  На средства гаранта закупили технику и оборудование, мебель, настольные игры. На днях все это доставлено в библиотеку, смонтировано и установлено. В рамках проекта в обновленном пространстве будут проходить мероприятия по трём направлениям: кинопедагогика, игроMIX, Академия творчества.

Библиотека в Краснодоне - девятая, которую переоборудовал Центр креативных проектов сельских территорий, раньше подобные проекты были реализованы в Тюменской и Курганской областях. 

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