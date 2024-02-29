Команда из Тюмени реализует проект "Культурное сердце Краснодона"

Проект "Культурное сердце Краснодона" реализует тюмеская команда, цель проекта - переоборудовать библиотеку и запустить серию мероприятий для молодёжи в Краснодоне.

Инициативу Центра креативных проектов сельских территорий поддержал Президентский фонд культурных инициатив. На средства гаранта закупили технику и оборудование, мебель, настольные игры. На днях все это доставлено в библиотеку, смонтировано и установлено. В рамках проекта в обновленном пространстве будут проходить мероприятия по трём направлениям: кинопедагогика, игроMIX, Академия творчества.

Библиотека в Краснодоне - девятая, которую переоборудовал Центр креативных проектов сельских территорий, раньше подобные проекты были реализованы в Тюменской и Курганской областях.