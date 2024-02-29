В Большом Сорокино поздравили с рождением двойни большую семью

В большой и дружной многодетной семье Ткаченко Бориса и Натальи в Год семьи появились два мальчика, с их рождением мужская половина семьи удвоилась. Теперь в семье Ткаченко семеро детей: Александра, Вера, Алексей, Екатерина, Анастасия и малыши - Степан и Павел. На государственную регистрацию рождения 26 февраля пришли всей семьей. Сотрудники отдела ЗАГС и весь коллектив администрации с удовольствием готовились к встрече с семьей, ведь оба родителя давно работают в районной администрации.

Глава района Александр Агеев встретил семью в своём кабинете в тёплой и уютной обстановке. Много душевных слов и пожеланий прозвучало в адрес семьи. Александр Николаевич вручил отцу большого семейства поздравительную открытку с сертификатом на приобретение детских вещей, юбилейную книгу, изданную к 100-летию Сорокинского района, подарки всем детям и, конечно, цветы маме. Со словами поздравлений и подарками к семье Ткаченко обратилась Елена Леонова, исполнительный секретарь Сорокинского местного отделения партии "Единая Россия", с подарками пришли и коллеги. Начальник отдела ЗАГС Ирина Косовец выполнила свою привычную миссию - вручила родителям свидетельства о рождении юных земляков. Теперь они граждане нашей большой России и малой родины Большое Сорокино.