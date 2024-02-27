Тюменским школьникам рассказали о цифровом следе и кибербезопасности

26 февраля ученики тюменской школы №40 поучаствовали в проекте "Цифровой ликбез". С помощью этого проекта ребята узнают о безопасности в сети, цифровой гигиене и правилах поведения в интернете.

Тема встречи — "Цифровой след и кибербезопасность". Школьников приветствовал Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области. Также в онлайн-формате к уроку присоединился Олег Седов, директор по развитию направления "Кибербезопасность для населения" ГК "Солар".

Эксперты рассказали о том, как в современном мире важна информационная безопасность, и насколько быстро кибермошенники могут получить личные данные пользователей.

Олег Седов: "Сегодня очень важно уметь защищать свою информацию. Поисковые системы сохраняют не только историю пользователя, данные о том, что он делал в интернете, но и пароли, адреса, банковские сведения и другие персональные данные. Поэтому все такие цифровые следы нужно уметь обезопасить".

Станислав Логинов: "Мы поговорили с ребятами о культуре работы с данными, школьники узнали больше о том, как не оставлять цифровой след в интернете, как защитить себя и своих родственников в сети от мошенников. Уже традиционно, "Цифровой ликбез" мы проводим совместно с экспертами кибербезопасности "Ростелекома", которые делятся с ребятами актуальными знаниями в важных ИТ-областях".

Ребята общались со спикерами и смогли найти ответы даже на каверзные вопросы о безопасности в сети. С мероприятия школьники ушли с новыми знаниями о том, как можно легко вычислить интернет-мошенника и сохранить свои личные данные в тайне.