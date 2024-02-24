Мизулиной в Тюмени подарили мерч со словами Моора про Путина

Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами в Тюмени вручили лонгслив с фразой "Человек, который изменил все", сказанной губернатором Александром Моором про президента РФ Владмира Путина на международном форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в день Тюменской области.

Мизулина в Тюмени гостит 23 и 24 февраля, в первый день она посетила ТВВИКУ и фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре", во второй - в школе № 95 встретилась со школьниками и студентами. Речь шла об информационной безопасности, борьбе с фейками и основных правилах поведения в интернете.

Одним из вопросов от тюменцев стал вопрос об отношении Мизулиной к президенту РФ. его задала региональный координатор федерального проекта "Твой ход" Ольга Глухова.

"Считаю, что Владимир Владимирович просто совершил революционные изменения в нашей стране. ... То, что я сейчас вижу в поездках по городам, меня просто впечатляет и потрясает. … Когда видишь труд наших людей, как развивается наша страна, как мы растем, как мы строимся, как появляются новые предприятия, понимаешь тот колоссальный вклад, который сделал лично наш президент в рост и развитие нашей страны. Спасибо ему за это громадное", - поделилась мнением Мизулина.

Глухова рассказала, что на форуме-выставке "Россия" тюменский губернатор Александр Моор назвал Путина человеком, который изменил все, и студенты решили использовать эти слова для брендирования одежды, и вручила Мизулиной подарок - лонгслив с фрагментом портрета президента и со словами "Человек, который изменил все".

"Я очень сильно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина, я горжусь его работой и тем, как он изменил нашу страну за это время. Поэтому я рада носить любой мерч с его изображением", - прокомментировала подарок Екатерина Мизулина.