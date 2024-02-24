Представители тюменских СМИ выиграли Кубок "Медиагоры"

Фото - Сергей Русанов, https://t.me/jour_72

Команда "Сердце Сибири" медиахолдинга "Сибинформбюро" заняла первое место в общекомандном зачëте Кубка СМИ "Медиагора - 2024" по горнолыжному спорту им. Ольги Давиденко, который 23 февраля проходил в Миассе.

В команде "Сердце Сибири" журналисты, видеооператоры и режиссеры СИБа. В целом тюменские СМИ регион представляли 8 человек. В личных зачетах отличились сибовцы Григорий Ушков и Анастасия Пупышева, занявшие первое и второе места в сноуборде, а также представительница Newsprom.ru Анастасия Русанова - она на третьем месте в горных лыжах.

Межрегиональный медиафорум "Медиагора" начался с Кубка СМИ по горнолыжному спорту, который в горах Южного Урала проводится с 2012 года. На форуме медиаспециалисты из разных регионов (и даже стран) не только соревнуются и общаются, но и планируют общие проекты, обсуждают профессиональные темы.



