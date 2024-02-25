Более двадцати тысяч человек прошли реабилитацию по ОМС

В прошлом году по ОМС было выполнено 20 405 случаев реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями по профилям кардиологии, неврологии, травматологии-ортопедии, инфекционных болезней и других соматических заболеваний, - рассказали в ТФОМС Тюменской области.

В амбулаторных условиях было выполнено 6 206 комплексных посещений, в том числе 2 596 – детям, в стационарных условиях - 8 129 случаев госпитализаций, в том числе 2 138 – детей было госпитализировано, а в условиях дневного стационара было выполнено 6 070 случаев лечения, в том числе 1 843 случаев лечения детскому населению, - сообщает АиФ-Тюмень.