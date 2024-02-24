Правильность перевозки детей находится на контроле Тюменской ГИБДД

Контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и перевозки организованных групп детей автобусами усилен в выходные в Тюменской области.

С начала 2024 года автоинспекторы выявили в регионе почти 1,5 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобилях, это больше, чем годом ранее. В ходе контроля за движением инспекторы ДПС проверят использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле с ребенком. В городах области пройдут рейды группами нарядов ДПС по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

В январе этого года число ДТП с участием детей-пассажиров выросло. Один ребенок-пассажир погиб: мальчик перевозился в автокресле, но оно не было зафиксировано ремнем безопасности, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.