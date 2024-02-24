До 10 баллов при поступлении в тюменские вузы могут получить медалисты

Выпускники, закончившие школы с золотыми и серебряными медалями, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени.

5 баллов к результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов добавят абитуриентам в Тюменском госуниверситете, Тюменском государственном медицинском университете, Тюменском институте культуры.

10 баллов получат при поступлении медалисты в Тюменском индустриальном университете и Аграрном университете Северного Зауралья.

Согласно приказу Минпросвещения, медаль "За особые успехи в учебе" 1 степени (золотую) выпускник получит за все оценки "отлично" в аттестате, набрав не менее 70 баллов по русскому языку и еще одной дисциплине. Для медали 2 степени (серебряной) необходимо иметь две четверки в аттестате и сдать ЕГЭ по русскому языку и другому предмету минимум на 60 баллов, - сообщает Вслух.ру.