До 10 баллов при поступлении в тюменские вузы могут получить медалисты

Выпускники, закончившие школы с золотыми и серебряными медалями, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени.
5 баллов к результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов добавят абитуриентам в Тюменском госуниверситете, Тюменском государственном медицинском университете, Тюменском институте культуры.
10 баллов получат при поступлении медалисты в Тюменском индустриальном университете и Аграрном университете Северного Зауралья.
Согласно приказу Минпросвещения, медаль "За особые успехи в учебе" 1 степени (золотую) выпускник получит за все оценки "отлично" в аттестате, набрав не менее 70 баллов по русскому языку и еще одной дисциплине. Для медали 2 степени (серебряной) необходимо иметь две четверки в аттестате и сдать ЕГЭ по русскому языку и другому предмету минимум на 60 баллов, - сообщает Вслух.ру.
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