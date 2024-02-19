Тюменские депутаты поддержали ходатайства о награждении тюменцев

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Комиссия по поощрениям Тюменской городской думы поддержала ходатайства депутатов и трудовых коллективов о внесении в Книгу Почёта города Тюмени посмертно доктора педагогических наук Валентина Зуева и поощрении жителей города почетными грамотами и благодарностями.

Доктор педагогических наук Валентин Зуев внес значительный вклад в развитие педагогической науки и воспитание специалистов в сфере физкультуры и спорта. Он заведовал кафедрой управления физической культуры и спорта Тюменского государственного педагогического института, работал директором института физической культуры Тюменского госуниверситета, являлся вице-президентом Сибирской олимпийской академии, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств, председателем комитета по физкультуре и спорту администрации области. Он автор двухсот научных работ, организовывал многочисленные спортивные мероприятия, активно занимался популяризацией физкультуры в регионе. Учитывая заслуги Зуева перед городом и регионом, депутаты единогласно рекомендовали гордуме занести его в Книгу Почёта.

Также комиссия одобрила награждение Почётной грамотой и Благодарностью гордумы 21 кандидатуры и 66 кандидатур соответственно, в числе предложенных к награждению – педагоги, медики, административные сотрудники, спортсмены и представители рабочих профессий.

"Наш город является образцом для подражания, на который равняются другие города России. Такие перемены произошли не по волшебству, а благодаря активным и неравнодушным тюменцам. И наша задача – воздать им должное", – прокомментировал итоги заседания председатель комиссии по поощрениям Андрей Голоус.