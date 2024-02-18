Активистка тюменского Студсовета стала экспертом на Международной конференции

В Международной молодежной модели ООН при Дипломатической академии МИД России
приняла участие активистка Студенческого совета Ани Мелоян — она стала экспертом в комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
Участниками события стали студенты университетов из разных регионов России и из-за рубежа, а также эксперты из России и Ташкента. Молодые люди писали доклады, общались с делегатами по повестке и проверяли финальную резолюцию для принятия. На встрече так же присутствовала Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, - сообщает Мой-портал.ру.
"Я поехала на встречу, чтобы прокачать свои навыки дипломата, познакомиться с ребятами из этой сферы и найти единомышленников. Модель DAIMUN была атмосферной, но трудной, так как это самый многочисленный комитет. Это была большая честь для меня", — поделилась Ани Мелоян.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru