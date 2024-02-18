В Тюменском "Роднике" принимают детей с сахарным диабетом

С 2019 года тюменский реабилитационный центр "Родник" принимает детей с сахарным диабетом. За 4,5 года реабилитацию прошли 75 детей с сахарным диабетом, 47 из них впервые выявленных.

По данным Медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области на декабрь 2023 года в Тюмени и на юге области проживают 805 детей и подростков до 18 лет с сахарным диабетом I типа, 25 человек-II типа. За последний год на юге Тюменской области диабет впервые диагностирован у 168 детей.

В реабилитационном центре "Родник" детей с сахарным диабетом сопровождает группа специалистов в составе детского врача-эндокринолога, педиатра, психолога, специалистов по комплексной реабилитации. Здесь ребятам обеспечен круглосуточный профессиональный контроль за состоянием здоровья, до 5-6 раз в сутки им измеряют сахар крови, разработана специальная диета.

К тому же в центре работает "Школа сахарного диабета". Врач-эндокринолог Александр Волков проводит занятия по адаптации ребенка к жизни с таким заболеванием, а главное — обучает самоконтролю.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).