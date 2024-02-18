В Тюменской области создаются специальные условия для голосования

Для голосования в нашем регионе предоставляются специальные условия для голосования лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам, не имеющим постоянной регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья избирательные участки будут оборудованы пандусами, на участках разместят информацию, написанную крупным шрифтом для слабовидящих избирателей, обеспечат их трафаретами, лупами для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, специальными наушниками с картами памяти для слабовидящих избирателей для воспроизведения аудиофайлов со сведениями о кандидатах.

Избиратели, которые не смогут посетить свой избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление письменно в участковую комиссию или обратиться по телефону самостоятельно, а также через родственников, знакомых с 7 марта и до 14.00 час. местного времени 17 марта либо через свой личный кабинет портала "Госуслуги" с 5 по 11 марта включительно, сообщает Тюменская линия.