Стало известно, в каких отраслях чаще требуются специалисты

труда и занятости населения Тюменской области.

В первый месяц года в службу занятости Тюменской области обратилось 1 тыс. 316 граждан, 444 обратившихся получили рабочие места. По данным на 1 февраля в областном банке вакансий 21 тыс. 469 предложений. На каждого официально поставленного на учет в качестве соискателей (таковых 3 тыс. 754 человека) больше пяти вакансий. Уровень регистрируемой в регионе безработицы – 0,32%.

Традиционно больше всего предложений для трудоустройства в сфере строительства — 3 тыс. 164. В обрабатывающих производствах готовы принять 2 тыс. 118 специалистов. В сфере образования открыто 1 тыс. 978 вакансий, в госуправлении и обеспечении военной безопасности — 1 тыс. 966.

В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве готовы принять 1 тыс.813 сотрудников. В направлении транспортировки и хранения — 1 тыс. 856; в торговле и ремонте автотранспорта — 1 тыс. 832. В здравоохранении и социальных услугах открыто 1 тыс. 517 вакансий, - сообщает Вслух.ру.