В ГИБДД появились новые патрульные кроссоверы

Новые патрульные кроссоверы ДПС выедут в первую командировку для дежурства на федеральных автодорогах Тюменской области. 6 нарядов специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции на новых патрульных автомобилях с 19 февраля в течение недели будут нести службу на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах, два наряда ДПС усилят дислокацию постов ДПС на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе.

Автоинспекторы будут выполнять задачи по предупреждению аварийности на опасных участках федеральных трасс: контролировать соблюдение ПДД автомобилистами, проводить разъяснительные инструктажи для участников движения, в том числе через гражданские радиостанции СИ-БИ диапазона, а также вручать водителям тематические памятки, - сообщает ГИБДД Тюменской области.