Почему может сниться работа, рассказала психолог

По словам психолога регионального центра "Семья" Джамили Достоваловой, сны о работе свидетельствуют о том, что работа занимает значительное место в жизни человека. Тревожные сновидения могут быть связаны с повышенным уровнем ответственности и вовлеченности в профессиональную деятельность.

– Причины могут быть разными: много работы, боязнь ее потерять, страх показаться несведущими, неопытными, ненужными, поэтому люди очень стараются, – считает Джамиля Достовалова.

У психологов есть такое упражнение, которое называется "пирог времени". Окружность делят на сегменты по количеству часов в сутки. Выяснится, что большую часть времени человек тратит на работу и сон.

– Но в действительности все "живут на работе" – это необходимая часть жизни, без которой не будет денег, а иногда и друзей, не будет возможности проявить себя, не будет общения. Так что именно обесценивание собственной занятости способствует нагнетанию уровня тревоги, – говорит психолог.

Бывают случаи, что нужно настроить себя на сложные задачи, выработать какие-либо стратегии или сделать задание заранее, чтобы избежать аврала. В результате мозг постоянно в напряжении, заботясь о человеке, он берет эту работу в ночную смену: ты спи, а я подумаю, чтобы найти к утру подходящее решение. Но хочется отметить, что снится людям не просто деятельность, а эмоции, переживания: то мы бежим и не успеваем на встречу, то телефон не работает для важного звонка, компьютер не включается, таблицы все перепутаны – мы переживаем, - сообщает Тюменская область сегодня.